திருப்பனந்தாள் ஏரி நடைபாதையில் ‘டைல்ஸ்’ கற்கள் பெயர்ந்து மோசம்

திருப்பனந்தாள் ஏரி நடைபாதையில் ‘டைல்ஸ்’ கற்கள் பெயர்ந்து மோசம்
திருப்பனந்தாள் ஏரி நடைபாதையில் ‘டைல்ஸ்’ கற்கள் பெயர்ந்து மோசம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM
பம்மல்: தாம்பரம் மாநகராட்சி பம்மலில், திருப்பனந்தாள் ஏரி உள்ளது; ஏரிக்கரையில் பொதுமக்களின் வசதிக்காக, 99.50 லட்சம் ரூபாய் செலவில் நடைபாதை, மின் விளக்கு, சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
சென்னை அருகே இயற்கை சூழலுடன் கூடிய இந்த ஏரிக்கரை நடைபாதையை, காலை – மாலை நேரங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயன்படுத்துகின்றனர்.
சமீபகாலமாக, ஏரி பராமரிப்பில் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்துவதில்லை. இதனால், நடைபாதை முழுதும் ‘டைல்ஸ்’ கற்கள் பெயர்ந்து நடக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதனால், பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. நடைபயிற்சி மேற்கொள்வோர் அச்சத்துடனேயே வந்து செல்கின்றனர். ஏரியினுள் ஆகாய தாமரை வளர்ந்துள்ளது.
ஏரியை சீரமைக்க பலமுறை புகார் தெரிவித்தும், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர். நடைபயிற்சி மேற்கொள்வோருக்கு அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், ஏரியை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.