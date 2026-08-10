/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ சென்னை – மாமல்லை இடையே இருசக்கர வாகன பேரணி
ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM
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மாமல்லபுரம்: சென்னை – மாமல்லபுரம் இடையே, எரிபொருள் சிக்கனம் உள்ளிட்டவற்றை வலியுறுத்தி, இருசக்கர வாகனங்களில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது. பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனம் சார்பில், சென்னை அண்ணாநகர் பகுதியில் இருந்து, மாமல்லபுரம் வரை, 60 கி.மீ., தொலைவிற்கு, நேற்று நடந்த பேரணியில், நிறுவன ஊழியர்கள், 100 இருசக்கர வாகனங்களில், ஹெல்மெட் அணிந்து ஓட்டிச் சென்னர்.
கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக, 60 கி.மீ., கடந்த அவர்கள், எரிபொருள் சிக்கனம், இன்ஜின் பாதுகாப்பு, தரமான இன்ஜின் ஆயில் பயன்பாடு குறித்து துண்டு பிரசுரம் வழங்கி, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.