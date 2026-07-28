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காப்பர் ஓயர் திருடிய இரு வாலிபர்கள் கைது

காப்பர் ஓயர் திருடிய இரு வாலிபர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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செய்யூர், ஜூலை 29-–

செய்யூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள ட்ரான்ஸ்பார்மரில், காப்பர் ஒயர்களை திருடிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

செய்யூர் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட லத்துார் மற்றும் சித்தாமூர் ஒன்றியத்தில் 84 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் 30,000த்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பில் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன.

விவசாய நிலங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு துணை மின்நிலையங்கள் மூலம் மின் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக அச்சிறுப்பாக்கம் மின்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் மட்டும் 15 இடங்களில் இரவு நேரத்தில் மர்ம நபர்கள் குடியிருப்பு பகுதி மற்றும் வயல்வெளிகளில் அமைக்கப்பட்ட ட்ரான்ஸ்பார்மரில் இருந்து காப்பர் ஒயர்களை திருடிச் சென்றுள்ளனர்.

இதனால், அடிக்கடி மின்தடை ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர். அதைதொடர்ந்து மாவட்ட நிர்வாகம் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்த மாதம் நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து சித்தாமூர் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து மர்ம நபர்களை தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில், திண்டிவனம் அடுத்த நத்தமேடு பகுதியை சேர்ந்த பிரகாஷ் 30, அவரது தம்பி தமிழரசன் 20, ஆகிய இருவரை சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை செய்ததில், பகல் நேரத்தில் நோட்டமிட்டு மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் உள்ள ட்ரான்ஸ்பார்மரில் இருந்து காப்பர் ஒயர்களை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், செய்யூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி, செங்கல்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர்.

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