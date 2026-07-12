கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க வேடந்தாங்கல் மக்கள் கோரிக்கை
கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க வேடந்தாங்கல் மக்கள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
மதுராந்தகம், ஜூலை 13-– -
வேடந்தாங்கலில் கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வேடந்தாங்கல் ஊராட்சியில், 2,000த்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். வேடந்தாங்கலை சுற்றியுள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் 6,000க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளை வளர்த்து வருகின்றனர். விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் கால்நடை மருத்துவமனைகள் இல்லை. இதனால், கால்நடைகளுக்கு நோய் தாக்கும் போதும், மாடுகள் கன்று ஈன்றும் நேரத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டால், 15 கி.மீ. துாரமுள்ள, மதுராந்தகம் கால்நடை மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. கால்நடைக்கு தடுப்பூசி போட அழைத்து செல்லவும் கால்நடை வளர்ப்போர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், கால்நடை களுக்கு நோய் அறிகுறி தென்பட்டால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மருத்துவர்கள் வருவதிலும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, இப்பகுதியில் புதிய கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.