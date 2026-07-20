/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ விளையாட்டு பள்ளிகள் இடையே கைப்பந்து போட்டி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
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மாமல்லபுரம்: திருப்போரூர் குறுவட்ட பள்ளிகள் இடையேயான கைப்பந்து போட்டி நேற்று மாமல்லபுரத்தில் நடந்தது. புதுப்பாக்கம், எஸ்.எப்.எஸ்., மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி ஒருங்கிணைப்பில், மாமல்லபுரம் தனலட்சுமி சீனிவாசன் கல்லுாரி வளாகத்தில், நேற்று கைப்பந்து போட்டி நடந்தது.
இதில், திருப்போரூர் குறுவட்ட பகுதிக்கு உட்பட்ட அரசு, தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 250க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், வெவ்வேறு வயது பிரிவுகளில் விளையாடினர்.
17, 19 ஆகிய வயது பிரிவுகளில், திருப்போரூர், ஆறுபடைவீடு மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் 14 வயது பிரிவில், கேளம்பாக்கம், புவனகிருஷ்ணா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் முதலிடம் வென்றனர். இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் மாவட்ட அளவில் நடக்கும் போட்டிகளில் பங்கேற்பர்.