திருக்கழுக்குன்றத்தில் குடிநீர் பற்றாக்குறை தனியார் கிணற்றிலிருந்து வினியோகிக்க முடிவு
திருக்கழுக்குன்றத்தில் குடிநீர் பற்றாக்குறை தனியார் கிணற்றிலிருந்து வினியோகிக்க முடிவு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றத்தில் 50 சதவீதத்திற்கும் மேல் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதால், தனியார் கிணற்று நீரை வினியோகிக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது. திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சியில், திருக்கழுக்குன்றம், ருத்திரான்கோவில், முத்திகைநல்லான்குப்பம், மங்கலம், நாவலுார் ஆகிய பகுதிகளுடன் 18 வார்டுகள் உள்ளன. இங்கு 30,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சி பகுதிகளில், ஒரு நாளுக்கு 24 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் தேவை ஏற்படுகிறது.
குடிநீர் வினியோகத்திற்காக, வல்லிபுரம் பாலாற்றுப் படுகையில், ஏழு கிணறுகள் மற்றும் நான்கு ஆழ்துளை கிணறுகள், முடையூர், கீரப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகளில், தலா மூன்று கிணறுகள் என உள்ளன.
பாலாற்று கிணறுகள் முற்றிலும் வறண்டுள்ளன. வறட்சி காரணமாக, தினமும் 17 மணி நேரம் இயங்கிய மின் மோட்டார்கள், தற்போது ஐந்து மணி நேரம் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக பொதுமக்களுக்கு 13 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் மட்டுமே தற்போது வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், 50 சதவீத அளவிற்கும் மேல், குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் குடிநீர் வினியோகம் கருதி, பேரூராட்சி அவசரக் கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடத்தப்பட்டது. பேரூராட்சிதலைவர் யுவராஜ், செயல் அலுவலர் லதா, வார்டு கவுன்சிலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பேரூராட்சி தலைவர் யுவராஜ் கூறியதாவது:
திருக்கழுக்குன்றம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகிக்க, தினமும் 24 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் தேவைப்படுகிறது. பாலாற்று கிணறுகள் வறண்டதால், 13 லட்சம் லிட்டர்தான் கிடைக்கிறது. தினமும் கூடுதலாக 10 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் கிடைக்கும் வகையில், திருக்கழுக்குன்றம் பெரியதெரு பகுதியில் உள்ள, தனியாரின் இரண்டு கிணறுகளில் இருந்து, குடிநீர் வினியோகிக்க கூட்டத்தில் முடிவெடுத்துள்ளோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.