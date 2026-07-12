மின் இணைப்பு வழங்காததால் வீணாகும் குடிநீர் கிணறு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:30 PM
அச்சிறுபாக்கம், ஜூலை 13–-
ஆணைக்குன்னம் பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் கிணற்றுக்கு, மின் இணைப்பு வழங்காததால், அப்பகுதி மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் தவிக்கின்றனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஆணைக்குன்னம் ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் கூடுதல் குடிநீர் வழங்க கோரி, அப்போதைய கலெக்டர் ராகுல்நாத்திடம் அப்பகுதி மக்கள் மனு அளித்தனர்.
அதை தொடர்ந்து 2022–2023ல், பிரதம மந்திரி ஆதர்ஷ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், 16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், புதிதாக குடிநீர் கிணறு அமைக்கப்பட்டது. இந்த பணிகள் முடிந்து 3 ஆண்டுகளாகியும் இந்த குடிநீர் கிணறு பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருகிறது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
புதிய குடிநீர் கிணற்றுக்கு இதுவரை மின் இணைப்பு வழங்கவில்லை. அத்துடன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் 16.75 லட்சம் ரூபாயில் கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியும் பயன்பாடின்றி உள்ளது. மின் இணைப்பு வழங்கினால் மட்டுமே மின் மோட்டார் மூலம் நீரேற்றப்பட்டு குடிநீர் வினியோகிக்க முடியும். தற்போது குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால், பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதுகுறித்து இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் கேட்டால் அலட்சியத்துடன் பதிலளிக்கின்றனர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து குடிநீர் கிணற்றிற்கு மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
குடிநீர் கிணறு அமைந்திருக்கும் பகுதியில் விளை நிலங்கள் அதிகம் உள்ளன. இதனால், அங்கு மின்கம்பம் பொறுத்தி, இணைப்பு வழங்க மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம். விரை வில் குடிநீர் கிணறு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.