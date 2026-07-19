/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ காட்டு பன்றிகள் தொல்லை வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
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திருக்கழுக்குன்றம், ஜூலை 20–
தாழம்பேடு பிரதான சாலையில் காட்டு பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செ ன்று வருகின்றனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த தாழம்பேடு ஊராட்சியில் 800க்கும் மே ற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
தாழம்பேடு, கீரப்பாக்கம் பகுதியை சுற்றியுள்ள வனப்பகுதியில் காட்டு பன்றிகளின் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளன. இங்கிருந்து உணவு தேடி வரும் காட்டு பன்றிகள், விவசாய நிலங்களை அழித்து விடுகின்றன.
தாழம்பேடு செல்லும் பிரதான சாலையின் இருபுறத்திலும், காட்டு பன்றிகள் இரவில் சுற்றி திரிகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர். எனவே, காட்டு பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.