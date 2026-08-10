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மொட்டை மாடியில் தவறி கீழே விழுந்து பெண் பலி

மொட்டை மாடியில் தவறி கீழே விழுந்து பெண் பலி

UPDATED : ஆக 09, 2026 09:00 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 09:00 PM ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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திருப்போரூர்:கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டின் மொட்டை மாடியில், மொபைல் போனை பார்த்தபடி நடைபயிற்சி செய்த இளம்பெண், கால் இடறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார்.

திருப்போரூர் அடுத்த கேளம்பாக்கம் கமலா நகரை சேர்ந்தவர் மகேஸ்வரி, 23. இவர் நேற்று முன்தினம் காலை, வீட்டின் மொட்டை மாடியில் நடைபயிற்சி செய்தார். அப்போது மொபைல் போன் பார்த்துகொண்டே நடந்துள்ளார். இதில் கால் இடறி மொட்டை மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்தார். தலையில் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார்.

கேளம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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