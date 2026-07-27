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அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் மோதி இளம்பெண் உயிரிழப்பு

அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் மோதி இளம்பெண் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில், ஜூலை 28-

சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையம் அருகில் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் மோதியதில் இளம்பெண் பலியானார்.

திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திகா, 22. இவர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த திருக்கச்சூர் பகுதியில், தங்கி மெல்ரோசாபுரம் பகுதியில் உள்ள ‘அம்பெனால்’ என்ற தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்து வந்தார்.

இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு வேலை முடித்து சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரு வழியாக நடந்து சென்றுள்ளார்.

தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது சென்னை -– எழும்பூரில் இருந்து கொல்லம் நோக்கி சென்ற ‘அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ்’ ரயில் மோதியதில் கார்த்திகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

செங்கல்பட்டு ரயில்வே போலீசார் கார்த்திகா வின் உடலை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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