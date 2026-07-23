/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ வாலிபருக்கு கத்திக்குத்து மர்ம நபர்களுக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM
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திருப்போரூர், ஜூலை 19–
கேளம்பாக்கம் அருகே வாலிபரை கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் அடுத்த கோவளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நரசிம்மன், 26. கார் ஓட்டுநர். இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, மணியளவில் கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலையோரம் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். அப்போது அவ்வழியாக வந்த மூன்று பேர், நரசிம்மனிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில், மூன்று பேரில் ஒருவர் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் நரசிம்மனை குத்திவிட்டு தப்பி சென்றனர்.
அவரது அலறல் சத்தம் கே ட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, கோவளம் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தகவலறிந்து வந்த கேளம்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.