/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:14 PM
அ நிறம் | அளவு
மறைமலைநகர், ஜூலை 12--–
பொத்தேரியில் மேற்கு வங்க மாநில வாலிபர் தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தேபாசிஸ் மண்டல், 24. இவர், பொத்தேரி பகுதியில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை விடுதியில் உணவு பரிமாறும் வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த மாதம் சொந்த ஊருக்கு சென்றவர், 8ம் தேதி பொத்தேரி வந்தார்.
இரண்டு நாட்களாக வேலைக்கு செல்லாமல் ஊழியர்கள் தங்கும் அறையில் தங்கி இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, தன் அறையில் தேபாசிஸ் மண்டல் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். தகவலறிந்து வந்த
மறைமலை நகர் போலீசார் உடலை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.