வாலிபர் தற்கொலை

/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
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திருப்போரூர், ஜூலை 13–
கேளம்பாக்கம் அருகே கடன் பிரச்னையால் விஷம் குடித்த வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
கேளம்பாக்கம் அடுத்த சொக்கம்மாள் நகரைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ், 28, இவருக்கு நீண்ட நாட்களாக கடன் பிரச்சினை இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் இவர் கடந்த 26ம் தேதி வீட்டில் இருந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை குடித்துள்ளார்.
அவரது உறவினர்கள் மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த பிரகாஷ், நேற்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்த கேளம்பாக்கம் போலீசார் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.