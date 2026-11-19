தெரு நாய்கள் கடித்து குதறியதில் 10 பேர் படுகாயம் அதிர்ச்சி! மதுராந்தகத்தில் தினமும் 50 பேர் கடிபடுவதால் பீதி
தெரு நாய்கள் கடித்து குதறியதில் 10 பேர் படுகாயம் அதிர்ச்சி! மதுராந்தகத்தில் தினமும் 50 பேர் கடிபடுவதால் பீதி
ADDED : நவ 18, 2026 09:57 PM
மதுராந்தகம்: மதுராந்தகம் அருகே நெடுங்கல் கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம், வெறி பிடித்த தெரு நாய்கள் 10 செம்மறி ஆடுகளை கடித்து குதறிய நிலையில், கருங்குழி பேரூராட்சி மலைப்பாளையம் கிராமத்தில் நேற்று, ஒரே நாளில் ஆறு பெண்கள் மற்றும் இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட 10 பேரை, வெறி நாய்கள் கடித்து குதறியுள்ளது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மதுராந்தகம் தாலுகாவில் தினமும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் தெருநாய்க்கடிக்கு ஆளாவதால், மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம், அச்சிறுபாக்கம், கருங்குழி, மோச்சேரி, ஒரத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், தெரு நாய்களின் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நகரத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் 10க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் சுற்றி திரிகின்றன.
அவை துரத்தி துரத்தி கடிப்பதால், ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் மற்றும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மதுராந்தகம் தாலுகாவில் மட்டும் சிறுவர்கள், பெண்கள், முதியோர் என தினமும் 50 பேர், நாய்க்கடியால் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நிலை உள்ளது.
இந்நிலையில், நெடுங்கல் கிராமத்தில் வெறி நாய் கடித்து, 10 செம்மறி ஆடுகள், நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தன.
அதேபோல், கருங்குழி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட மலைப்பாளையம் பகுதியில் நேற்று, வெறி நாய்கள் கடித்து 10 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
இதில், படுகாயமடைந்த ஒரு பெண் உட்பட நான்கு பேர், மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். ஆறு பேர், சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தால், அப்பகுதிமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால், நாய்க்கடி சம்பவம் தொடர்கதையாகி வருவதாக, பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, மலைப்பாளையம் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
மலைப்பாளையம் பகுதியில் 40க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றித்திரிகின்றன. ஒவ்வொரு தெருவிலும் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் சுற்றி திரிவதால், குழந்தைகள் வீட்டின் வெளியே விளையாட கூட முடிவதில்லை.
இரவு பணி முடிந்து வாகனங்களில் செல்வோரை கடிக்க துரத்துவதால், அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது.
கருங்குழி பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் தெருநாய்களை கண்டறிந்து, கருத்தடை செய்து வருகின்றனர். இருப்பினும் வெளிப்புற பகுதிகளில் இருந்து வரும் தெருநாய்களால், எண்ணிக்கை அதிகரித்து உள்ளது.
உணவு கிடைக்காமல் ஆடு, மாடு, கோழி என, வளர்ப்பு பிராணிகளை கடித்துக் குதறும் தெரு நாய்கள், தெருவில் நடந்து செல்வோரையும் கடிக்க துரத்துகின்றன. ஒரே நாளில் 10 பேரை வெறிநாய்கள் கடித்த சம்பவம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவர்கள் கூறியதாவது:
மதுராந்தகம் தாலுகாவில் தினமும், 50க்கும் மேற்பட்டோர் நாய்க்கடிக்கு ஆளாகின்றனர். குறிப்பாக, மதுராந்தகம், அச்சிறுபாக்கம் அரசு மருத்துவமனைகளில் மட்டும் நாள் ஒன்றுக்கு 20 பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது.
சில நாட்களில் இந்த எண்ணிக்கை 40க்கும் மேல் உள்ளது. இரவு நேரத்திலும் நாய்க்கடியால் சிகிச்சை பெற வருவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிறது. தெரு நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்படும் மக்கள், அரசு மருத்துவமனைகளை நாடி வருகின்றனர்.
இங்கு போதுமான அளவு நாய் கடிக்கான ‘ரேபிஸ்’ மருந்து இருப்பதால், சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏதும் இல்லை. மேலும், நாய்க்கடியால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை செல்வோரின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டால், இந்த எண்ணிக்கை தினமும் 50க்கு மேல் இருக்கும்.
எனவே, நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்காத வகையில், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்ய, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.