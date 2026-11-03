அரசு பேருந்துகள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து: 10 பேர் காயம்
அரசு பேருந்துகள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து: 10 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:37 PM
மதுராந்தகம்: மதுராந்தகத்தில் சென்னை – -திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேற்று ௩ அரசு பேருந்துகள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், 10க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து கும்பகோணம் நோக்கி அரசு விரைவு பேருந்து நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு சென்றது.
மதுராந்தகத்தில் உள்ள சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக சென்றபோது, அதன் பின்னால் வந்த திருச்சி செல்லும் அரசு பேருந்து முந்தி செல்ல முயன்றது.
கும்பகோணம் சென்ற பேருந்தின் முன்னே திடீரென இருசக்கர வாகனம் குறுக்கே வந்ததால் விபத்தை தவிர்க்க ஓட்டுநர் திடீரென பிரேக் பிடித்தார்.
இதில், திருச்சி பேருந்து மற்றும் பேராவூரணி செல்லும் அரசு பேருந்து அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த திருச்சி பேருந்து சாலையோரத்தில் இருந்த பள்ளத்தில் இறங்கியது. இந்த விபத்தில் ஓட்டுநர்கள் உட்பட 10க்கும் மேற்பட்டோர் லேசான காயமடைந்தனர்.
விபத்து காரணமாக சென்னை- – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. மதுராந்தகம் போலீசார் விபத்தில் சிக்கிய பேருந்துகளை அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்தனர்.