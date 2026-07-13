முட்டுக்காடு படகு குழாமிற்கு ரூ.70 லட்சத்தில் 10 புதிய படகுகள்
முட்டுக்காடு படகு குழாமிற்கு ரூ.70 லட்சத்தில் 10 புதிய படகுகள்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 03:56 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:51 PM
திருப்போரூர்:முட்டுக்காடு படகு குழாமிற்கு, 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக 10 படகுககள் வாங்கப்பட்டுள்ளன.
திருப்போரூர் ஒன்றியம், கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முட்டுக்காடில் நீர் விளையாட்டு மையமாக படகு குழாம் உள்ளது. இந்த படகு குழாம் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில் 1984ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இங்கு விடுமுறை நாட்களில் சென்னை, பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வருகை தரும் சுற்றுலா பயணியர், விருப்பத்திற்கேற்ப படகுகளில் சவாரி செய்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர்.
இந்த படகு குழாமில் துடுப்பு படகு, இயந்திர படகு, விரைவு படகு, வாட்டர் ஸ்கூட்டர் வகை படகுகள் என 40 படகுகள் இங்கு இயக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், சுற்றுலா பயணியர் வருகையை அதிகரிக்க கூடுதலாக துடுப்பு, இயந்திர, விரைவு என 70 லட்சம் ரூபாயில் புதிதாக 10 படகுகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த படகு குழாமில் மொத்தம் 50 படகுகள் உள்ளன.
மேலும், வார விடுமுறை நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய இரு நாட்களில் சுற்றுலா பயணயரை கவரும் வகையில், 90 ரூபாய்க்கு சிக்கன் பிரியாணி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, நேற்று முதல் விற்பனை செ ய்யப்படுகிறது. அதேபோல், மாமல்லபுரத்தில் கார் பார்க்கிங் பகுதிகளில் குறைந்த விலைக்கு பிரியானி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.