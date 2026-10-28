/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 11 சவரன் நகை திருட்டு
ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
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கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 11 சவரன் தங்க நகைகளை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த பெருமாட்டுநல்லுார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாளவிகா, 23.
இவர், கடந்த சனிக்கிழமை அன்று, குன்றத்துாரில் உள்ள தாயார் வீட்டிற்கு, கணவருடன் சென்று, நேற்று (அக்.,27) காலை வீடு திரும்பினார்.
அப்போது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்ட மாளவிகா, உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோவில் இருந்த செயின், நெக்லஸ் உள்ளிட்ட 11 சவரன் தங்க நகைகள் திருடு போனது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, நகை திருடி தப்பிய மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.