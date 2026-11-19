ADDED : நவ 18, 2026 09:27 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே, காருடன் 12 வயது சிறுமியை கடத்திய ராஜ்மோகன், 47 என்பவரை போலீசார் கைது செய்து, இன்று (நவ.,18) சிறையில் அடைத்தனர்.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த வல்லாஞ்சேரியை சேர்ந்தவர் மலையரசன். இவர், இம்மாதம் 13ம் தேதி, மனைவி, மகன், மகளுடன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி சென்றார். பின், நவ., 15ம் தேதி இரவு, வல்லாஞ்சேரி திரும்பினார்.
அப்போது, வல்லாஞ்சேரியில் உள்ள தன் உணவகத்தின் முன் காரை நிறுத்தி, மனைவி, மகனுடன் இரவு உணவு அருந்தினார்.
தன் 12 வயது மகள், காரின் பின் இருக்கையில் உறங்கியதால், ஏ.சி., ஓடவேண்டும் என்பதற்காக, காரை இயக்கத்திலேயே வைத்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த, கடலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜ்மோகன், 47, என்பவர், காருடன் 12 வயது சிறுமியை கடத்தி சென்றார்.
பின், 16ம் தேதி அதிகாலை கடலுார் பேருந்து நிலையத்தில், காரை நிறுத்திய ராஜ்மோகன், தேநீர் அருந்த சென்றார். அப்போது, பின் இருக்கையில் உறங்கிய சிறுமி கண் விழித்து பார்த்த போது, வேறு இடத்தில் இருப்பதை அறிந்து, கார் கதவை திறந்து தப்பினார்.
அங்கிருந்தோர் உதவியுடன் கடலுார் போலீசார் சிறுமியை மீட்டு, கூடுவாஞ்சேரி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இந்நிலையில், கடலுார் அருகே காரை நிறுத்தி, அங்கிருந்து பேருந்து வாயிலாக திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் சென்ற ராஜ்மோகன், நேற்று (நவ.,17) இரவு கைது செய்யப்பட்டு, கூடுவாஞ்சேரி அழைத்து வரப்பட்டார்.
இதையடுத்து, கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் ராஜ்மோகனை இன்று மாலை, சிறையில் அடைத்தனர்.