ஸ்ரீகோகுலம் பொதுப்பள்ளியில் 15ம் ஆண்டு நிறைவு விழா
ஸ்ரீகோகுலம் பொதுப்பள்ளியில் 15ம் ஆண்டு நிறைவு விழா
ADDED : நவ 21, 2026 07:07 PM
செங்கல்பட்டு: நென்மேலியில் உள்ள ஸ்ரீகோகுலம் பொதுப்பள்ளியின் 15ம் ஆண்டு நிறைவு விழாவையொட்டி, மழலையர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் இன்று (நவ.,21) நடத்தப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு அடுத்த நென்மேலியில் உள்ள ஸ்ரீகோகுலம் பொதுப்பள்ளியின் 15ம் ஆண்டு நிறைவு விழா இன்று நடந்தது. இதையொட்டி ‘கோகுலம் மழலையர் உலகம்’ என்ற தலைப்பில் 300க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு படைப்பாற்றல், தன்னம்பிக்கை மற்றும் கலைத்திறன்களை வளர்க்கும் நோக்கில், பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
பள்ளியின் தலைவர் கோகுலம் கோபாலன் தலைமையில் நடந்த விழாவில், கல்வி மற்றும் பசுமைக்கான டாக்டர் அப்துல்கலாம் அறக்கட்டளையின் தலைவர் ஜெயராஜ் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தார். பள்ளியின் துணைத்தலைவர் லிஜிஷா, சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கினார். அதன்பின், குழந்தைகளின் கலைநிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதன்பின், பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற குழந்தைகளுக்கு பரிசுகளுடன் பாராட்டு சான்றிதழ்களை, பள்ளியின் முதல்வர் சங்கரநாராயணன் வழங்கினார்.
விழாவில், பள்ளி நிர்வாகத்தினர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர்.
விழா ஏற்பாடுகளை, பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் பள்ளியின் முதல்வர் சங்கரநாராயணன் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர்.