/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 2 சவரன் நகை திருட்டு
ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
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மதுராந்தகம்.: சிலாவட்டம் கிராமத்தில், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 2 சவரன் தங்க நகையை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் அடுத்த சிலாவட்டம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செந்தாமரை. இவர், இரு தினங்களுக்கு முன், சென்னையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றார்.
பின், இன்று (நவ.,16) காலை வீட்டிற்கு வந்து பார்த்த போது, கதவின் பூட்டு உடை க்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடை ந்தார். பின், பீரோவில் இருந்த 2 சவரன் தங்க நகையை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரியவந்தது. மதுராந்தகம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.