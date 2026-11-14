பொத்தேரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 200 போலீசார் திடீர் சோதனை: 10 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல்
பொத்தேரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 200 போலீசார் திடீர் சோதனை: 10 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:19 PM
மறைமலைநகர்: பொத்தேரியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இன்று (நவ.,14) போதை பொருட்கள் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக கட்டுப்பாட்டில் மறைமலை நகர், கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையங்கள் உள்ளன. இந்த காவல் எல்லைக்குட்பட்ட தைலாவரம், பொத்தேரி பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில், பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தங்கி தனியார் கல்லுாரிகளில் பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்போரை குறிவைத்து கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக போலீசாருக்கு தொடர் புகார்கள் வந்தன.
இதையடுத்து இன்று காலை தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக துணை ஆணையர் உத்தரவின் பேரில் மூன்று உதவி ஆணையர் தலைமையில் 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பொத்தேரி பகுதியில் இன்று திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், அப்போர்டு வேல்யூ, வி.ஜி.என்., ஐஸ்வர்யா அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் எட்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அன்று காலை 6:00 மணி 9:00 மணி வரை மூன்று மணி நேரம் சோதனை நடைபெற்றது.
இதில் பொத்தேரி அப்போர்டு வேல்யூ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 10 கிராம் கஞ்சா மாணவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டது. இதுதொடர்பாக இருவர் மீது மறைமலை நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து குடியிருப்பு மக்கள் கூறியதாவது:
பொத்தேரி, தைலாவரம், சீனிவாசன் கூடுவாஞ்சேரி மறைமலைநகர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெளி மாநிலம் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தங்கி ஐ.டி., நிறுவனம் முதல் கூலி தொழில் என பல்வேறு தரப்பட்ட வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.
இங்கு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் பயன்பாடு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அதிகரித்ததுள்ளது. இதன் காரணமாக அடிக்கடி இளைஞர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. கடந்த காலங்களில் அரசியல், தொழில் போட்டி என கொலைகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது கஞ்சா விற்ற பணத்தை பிரிப்பதில் பிரச்சினை என கொலைகள் அதிகரித்துள்ளன. அந்த கொலைகளுக்கு பழிவாங்க கொலைகளும் நடக்கிறது. இதனால், செங்கல்பட்டு நகரில் வசிக்கும் மக்கள் அச்சத்துடன் வாழும் நிலை உள்ளது.
போலீசார் தரப்பில் அடிக்கடி போதை பொருள் தடுப்பு சோதனை நடத்தப்படுகிறது.
பெரியளவில் போதை பொருட்கள் பிடிபடுவது இல்லை. போதை பொருள் பயன்படுத்தும் சில இளைஞர்கள் மீது வழக்கு பதிவதோடு சரி, நடவடிக்கை எடுப்பது கிடையாது.
பொத்தேரி தைலாவரம் பகுதிகளில் போதை பொருட்களை பதுக்கி விற்பனை செய்யும் நபர்களை பிடிப்பது போலீசாருக்கு சவாலாக உள்ளது.
இன்று நடந்த சோதனை போல கடந்த ஆக., மாதமும் இதே பகுதியில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போதும் பெரியளவில் போதை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை.
எனவே, போலீசார் முறையாக அனைத்து பகுதிகளிலும் ரோந்து சென்று, நடவடிக்கை எடுக்க வே ண்டும். முற்றிலும் போதை பொருள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.