மாம்பாக்கத்தில் 200 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதயா வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி
மாம்பாக்கத்தில் 200 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதயா வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
திருப்போரூர்: மாம்பாக்கத்தில், குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ், 200 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு ஒன்றியங்களில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலகங்கள் உள்ளன. இதில், 1,267 அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த மையங்களில் பதிவு செய்துள்ள 9,242 கர்ப்பிணியருக்கு ஊட்டச்சத்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இம்மாதம் 4ம் தேதி முதல் குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ், கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளை காப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, திருப்போரூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மாம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் 200 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. இந்நிகழ்வில், அமைச்சர் சரத்குமார், திருப்போரூர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜயராஜ் ஆகியோர் கர்ப்பிணியருக்கு சத்தான உணவுடன், சீர்வரிசை பொருட்களை வழங்கினர்.
இதில், தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் வெங்கடாசலம், திருப்போரூர் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் பூர்ணிமா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.