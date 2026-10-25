தனியார் பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தம் 25 கிராம மக்கள் பாதிப்பு
தனியார் பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தம் 25 கிராம மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு – பொன்விளைந்த களத்துார் – திருக்கழுக்குன்றம் இடையே இயக்கப்பட்ட மூன்று தனியார் பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதால், 25க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு வழியாக பொன்விளைந்த களத்துார், திருக்கழுக்குன்றம் ஆகிய வழித்தடங்களில் மூன்று தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வந்தன. இந்த வழித்தடத்தில், செங்கல்பட்டு, செல்விநகர், புதுப்பாக்கம், திருவானைக்கோவில், ஒத்திவாக்கம், பொன்விளைந்த களத்துார், கொள்ளமேடு, உள்ளிட்ட 25க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் தனியார் பேருந்து சேவையை பயன்படுத்தி வந்தனர்.
அதன்படி, திருக்கழுக்குன்றத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் தனியார் பேருந்து காலை 5:30 மணிக்கு புறப்பட்டு பொன்விளைந்த களத்துார் வழியாக, செங்கல்பட்டிற்கு வந்தடையும்.
அதே போல், புதுப்பட்டினத்தில் இருந்து காலை 6:00 மணி, 10:30 மணி, 1:00 மணி, மாலை 6:00மணி ஆகிய நேரங்களில் மற்றொரு தனியார் பேருந்து செங்கல்பட்டு வரை இயக்கப்பட்டு வந்தது.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து காலை 7:00 மணி, 9:00 மணி, 11:00 மணி, பகல் 12:30 மணி, இரவு 8:00 மணி, 9:30 மணி வரை தனியார் பேருந்து இயக்கப்பட்டது.
இதனால், பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவ – மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று வந்தனர். இப்பகுதியில் அரசு பேருந்து சேவை இல்லாததால், தனியார் பேருந்துகளை பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், ஒத்திவாக்கம் – பொன்விளைந்த களத்துார் இடையே ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டும் பணி நடந்து வருவதால், கடந்த ஓராண்டுகளாக தனியார் பேருந்து சேவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஒத்திவாக்கம், பொன்விளைந்த களத்துார், கொள்ளமேடு உள்ளிட்ட பகுதி மக்கள் நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வர சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து பொன்விளைந்த களத்துார் மக்கள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு – திருக்கழுக்குன்றம் வழித்தடத்தில் அரசு பேருந்து சேவை இல்லாததால், தனியார் பேருந்துகளை நம்பி உள்ளோம். ஒத்திவாக்கம் ரயில்வே மேம்பால பணியால் தனியார் பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதால், 25 கிராம மக்கள் நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வர அவதிப்படுகின்றனர். ஆறு மாதங்களுக்கு முன் செங்கல்பட்டு மாவட்ட அரசு போக்குவரத்து அலுவலரிடம் பேருந்து சேவை கோரி மனு அளித்தோம். இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. நகர பகுதிகளுக்க செல்வோர் ஒத்திவாக்கம் வரை ஷேர் ஆட்டோக்களில் சென்று பேருந்து சேவையை பெற வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே,
பொதுமக்கள் நலன்கருதி, செங்கல்பட்டு – பொன்விளைந்த களத்துார் – திருக்கழுக்குன்றம் வழித்தடத்தில், அரசு பேருந்துகள் இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.