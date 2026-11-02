சென்னை நகரை சுற்றி பார்க்க ஆசை வீட்டை விட்டு வெளியேறிய தி.மலை மாணவியர் 3 பேர் மீட்பு
சென்னை நகரை சுற்றி பார்க்க ஆசை வீட்டை விட்டு வெளியேறிய தி.மலை மாணவியர் 3 பேர் மீட்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:14 PM
கிளாம்பாக்கம்: சென்னையை சுற்றி பார்க்க ஆசைப்பட்டு, வீட்டை விட்டு வெளியேறிய திருவண்ணாமலை பகுதியை சேர்ந்த மூன்று மாணவியரை, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் போலீசார் மீட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 13, 14 மற்றும் 15 வயதுள்ள மாணவியர், அருகிலுள்ள அரசு பள்ளியில் பயின்று வருகின்றனர்.
இவர்கள் மூவரும் கடந்த திங்கள் கிழமை இரவு, வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாமல் திருவண்ணாமலையில் இருந்து சென்னைக்கு நேற்று காலை வந்தனர்.
பின், மூவரும், சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பொழுதை போக்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், அவர்களது பெற்றோர், திருவண்ணாமலை, தண்டரபேட்டை காவல் நிலையத்தில், மாணவியரை காணவில்லை என புகாரளித்தனர்.
போலீசார், வழக்கு பதிந்து, மாணவியரின் மொபைல் போன் எண்களை சி.டி.ஆர்., தொழில் நுட்பம் மூலம் பின்தொடர்ந்த போது, மூவரும் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, மெரினா கடற்கறை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை யடுத்து, மாணவியர் மூவரும், மீண்டும் திருவண்ணாமலை திரும்பி செல்ல, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் வந்துள்ளனர்.
அப்போது, மாணவியரை தேடி வந்த இன்ஸ்பெக்டர் அகிலன் தலைமையிலான திருவண்ணாமலை போலீசாருக்கு, அவர்கள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் இருப்பது தெரியவந்தது.
கிளம்பாக்கம் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுரளி உதவியுடன், மூன்று மாணவியரையும் மீட்ட திருவண்ணாமலை போலீசார், நேற்று அதிகாலை 2அவர்களை சொந்த ஊருக்கு அழைத்து சென்றனர்.