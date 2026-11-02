30 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் அருகே இருவேறு இடங்களில் 30 கிலோ குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
மதுராந்தகம் அருகே நெல்வாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயச்சந்திரன், 43; அதே பகுதியில் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார். இவர் சட்டவிரோதமாக குட்கா புகையிலை பொருட்கள் விற்பதாக, மதுராந்தகம் போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் நடத்திய சோதனையில், 20 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
‘பொலிரோ’ நியோ காரில், ஆந்திராவில் இருந்து கடத்தி வந்து குட்கா விற்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதேபோல் பழமத்துார் பகுதியை சேர்ந்த உமாசங்கர், 52,
ஜெயச்சந்திரனின் வீடு, கடை மற்றும் காரில் நடத்திய சோதனையில், 10 கிலோ குட்கா போருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து படாளம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் .