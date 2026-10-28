/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ரயில் மோதி 35 வயது நபர் பலி
ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
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கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே, ரயில் மோதி அடையாளம் தெரியாத 35, வயது ஆண் நபர் பலியானார்.
கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சி, 8வது வார்டுக்கு உட்பட்ட அருள் நகர் பகுதி வழியாக செல்லும், ரயில் தண்டவாளம் அருகே, இன்று (அக்.,27) காலை, 11 மணி அளவில், 35 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவர், கால் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில், சடலமாக கிடந்தார்.
கூடுவாஞ்சேரி ரயில்வே போலீசார், இறந்தவரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இறந்தவர் யார், எந்த ஊர் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.