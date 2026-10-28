பைக்கில் சென்ற பெண்ணிடம் 4.5 சவரன் செயின் பறிப்பு

ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
சித்தாமூர்: பொலம்பாக்கம் கிராமத்தில் வேலை முடித்து இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்ற பெண்ணிடம் 4.5 சவரன் செயினை மர்ம நபர்கள் பறித்து சென்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த பொலம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நளினி 35. இவர், சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் லேப் டெக்னீஷியராக வேலை செய்து வருகிறார்.
நேற்று (அக்.,26) இரவு 8:20 மணிக்கு வேலை முடிந்து, சென்னையில் இருந்து ரயிலில் மேல்மருவத்துார் வந்து பின் அங்கிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்றார்.
பொலம்பாக்கம் அருகே உள்ள அனந்தமங்கலம் சாலை சந்திப்பில் சென்றபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் அவரை பின் தொடர்ந்து வந்த இரண்டு பேர் கும்பல், நளினியின் கழுத்தில் இருந்த 4.5 தங்க செயினை பறித்து விட்டு தப்பி சென்றனர்.
அதேபோல் மேல்மருவத்துார் அடுத்த இரும்புலி கூட்ரோடு பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் தங்க செயினை பறித்து சென்றுள்ளனர். திருடிச்சென்றனர்.
சித்தாமூர் மற்றும் மேல்மருவத்துார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தொடர் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.