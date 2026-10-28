/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/காயலான்கடைக்காரை பணம் கேட்டு மிரட்டிய 4 பேர் கைது
ADDED : அக் 27, 2026 07:59 PM
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காஞ்சிபுரம்: காயலான்கடைக்காரரிடம் 50 ஆயிரம் ரூபாய் கேட்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்த நான்கு பேரை, வாலாஜாபாத் போலீசார் இன்று (அக்.,27) கைது செய்தனர்.
வாலாஜாபாத் அடுத்த புலியம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்தானம். அதே பகுதியில் காயலான்கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று (அக்.,26), சந்தானம் மொபைல்பேனுக்கு தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள், 50 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்டு, கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர், இன்று காலை வாலாஜாபாத் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்படி, பழையசீவரம் பெரிய காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன், 30, அரவிந்தன், 30, தருன், 26, ஜீவா, 26 ஆகிய நான்கு பேரை, வாலாஜாபாத் போலீசார் இன்று கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.