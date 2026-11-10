சாதம் வடித்த சுடுநீரில் விழுந்து 5 வயது சிறுமி பலி
சாதம் வடித்த சுடுநீரில் விழுந்து 5 வயது சிறுமி பலி
UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த தைலாவரத்தில், கட்டிலில் குதித்து விளையாடியபோது, சாதம் வடித்த சுடுநீரில் தவறி விழுந்து 5 வயது சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர் வல்லாள வெங்கடேஸ்வரலு, 45; இவருக்கு மனைவி அங்காளம்மா. இவர்களுக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். அனைவரும் குடும்பத்துடன் தைலவரம் ரயில்வே கேட் அருகில் கூடாரம் போட்டு தங்கி, பூம்பூம் மாடு வைத்து தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
இதில் மூன்றாவது பெண் குழந்தையான அவந்திகா, 5, கடந்த 4ம் தேதி அன்று, கட்டிலில் எகிறி குதித்து குதித்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது எதிர்பாராத விதமாக கட்டில் அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த சாதம் வடித்த சுடுநீரில் தவறி விழுந்து துடித்தார்.
பெற்றோர் அவரை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்தனர். நேற்று காலை, அவந்திகா பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.