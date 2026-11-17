ADDED : நவ 16, 2026 04:26 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,16) நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில், பொது மக்களிடம் இருந்து 519 மனுக்கள், பெறப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று நடந்தது.
கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், முதியோர் உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, பட்டா மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 519 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
இந்த மனுக்கள் மீது, துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, , கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
அதைதொடர்ந்து, இளைஞர் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் சார்பில் மாநில நடந்த ஓவியப் போட்டியில், முதலிடம் பிடித்த மேல்மருவத்துார் ஆதிபராசக்தி செவிலியர் கல்லுாரியைச் சேர்ந்த மாணவி லத்திகாவுக்கு பரிசு மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை கலெக்டர் வழங்கினார்.
இந்நிகழ்வில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பர்ஹத் பேகம், மாவட்ட நேர்முக உதவியாளர்கள் சாகிதா பேகம், விஜயகுமாரி, தனித்துணை ஆட்சியர் பவானி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.