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அச்சரப்பாக்கத்தில் கிரீன் மாரத்தான் 650 வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்பு

அச்சரப்பாக்கத்தில் கிரீன் மாரத்தான் 650 வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்பு

UPDATED : ஆக 08, 2026 04:29 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 04:01 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 04:29 PM ADDED : ஆக 08, 2026 04:01 PM

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சென்னை:சென்னையில் நடந்த, 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரீன் மாரத்தான் போட்டியில், 650 வீரர் - வீராங்கனையர் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்றனர்.

சென்னையில் இயங்கி வரும் எஸ்.ஆர்.எம்., கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனர் பச்சமுத்துவின் பிறந்தநாளையொட்டி, 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரீன் மாரத்தான் போட்டி, அச்சரப்பாக்கத்தில் உள்ள கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற பாபுராயன்பேட்டை தி.மு.க., கவுன்சிலர் அமுலு பொன்மலர் இப்போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். 11 கி.மீ., துாரமுள்ள இந்த ஓட்ட பந்தயத்தில்,650க்கும் மே ற்பட்ட வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர்.

வெற்றியாளர்களுக்கு 2,00,000 ரூபாய் பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது. தவிர, போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

ஆண்கள் பிரிவில் தினேஷ் குமார், நோவா, சர்வேஷ், யோகேஷ்வர், கபிலன், பிரகாஷ், தீபக் குமார், பிரவீன் குமார் தேவநாதன், ஆகாஷ் முறையே முதல் பத்து இடங்களை பிடித்தனர்.

பெண்கள் பிரிவில் ஹர்ஷத், அகாமிகா, கீர்த்தி, சாஷ்னி, ஜெசிகா, தருண், ஓவின், உதிப்ரியா, ஸ்ரீமஹாலினி, பிரயாஷிகா ஆகியோர் முதல் 10 இடங்களை வென்றனர்.

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