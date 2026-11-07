குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 70 வாகனங்கள் வரும் 12ம் தேதி ஏலம்
குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 70 வாகனங்கள் வரும் 12ம் தேதி ஏலம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
செங்கல்பட்டு: குற்ற வழக்குகளில் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 70 வாகனங்கள், வரும் 12ம் தேதி ஏலம் விடப்பட உள்ளதாக, செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல் துறை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் தொடர்பாக போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்ட சைக்கிள்கள், பைக், ஸ்கூட்டர்கள், ஆட்டோ, கார் உள்ளிட்ட 70 வாகனங்கள், செங்கல்பட்டு ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தின் பின்புறம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த வாகனங்கள், வரும் 12ம் தேதி பொது ஏலம் விடப்படுகிறது. ஏலம் எடுக்க விரும்புவோர், 10,
11ம் தேதிகளில் காலை 10:00 மணி முதல் 4:00 மணி வரை வாகனங்களை பார்வையிடலாம்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில், ஏலத்திற்கான முன்பணத்தை செலுத்த வேண்டும். நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு 5,000 ரூபாய், இருசக்கர வாகனங்களுக்கு 2,000 ரூபாய், சைக்கிள்களுக்கு 1,000 ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
‘ஆதார்’ அட்டை அல்லது ஓட்டுநர் உரிமத்தின் நகலை சமர்ப்பித்து, பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏலம் முடிந்ததும் தாங்கள் செலுத்திய முன்பணத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஏலம் எடுப்போர், சேவை வரி 18 சதவீதம் உட்பட ரொக்க தொகை முழுவதையும் செலுத்தி, வாகனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.