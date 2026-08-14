மதுராந்தகம் சர்க்கரை ஆலையில் கரும்பு அரவை இலக்கு 75,000 டன்! மானியம் அதிகரிப்பால் சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் ஆர்வம்
மதுராந்தகம் சர்க்கரை ஆலையில் கரும்பு அரவை இலக்கு 75,000 டன்! மானியம் அதிகரிப்பால் சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் ஆர்வம்
UPDATED : ஆக 12, 2026 10:11 PM
ADDED : ஆக 12, 2026 10:04 PM
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில், கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கரும்பு அரவை குறைவாக இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு அதிகரிக்கும் என, ஆலை நிர்வாகத்தினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர். வரும் டிசம்பர் மாதம் கரும்பு அரவை தொடங்கவுள்ள நிலையில் இந்தாண்டுக்கான இலக்காக 75,000 டன் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு வெளியானதால் விவசாயிகள் கரும்பு உற்பத்தியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், படாளம் கிராமத்தில், மதுராந்தகம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை, 110 ஏக்கர் பரப்பளவில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆலைக்கு செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில், 10 மண்டல அலுவலகங்கள் உள்ளன. ஆலையின் உறுப்பினர்களாக, 24,786 விவசாயிகள் உள்ளனர்.
ஆலையில் ஆண்டுதோறும் அரவை செய்யப்படும் மொத்த கரும்புகளில் 40 சதவீதம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சீட்டணஞ்சேரி கரும்பு மண்டலம் வாயிலாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டுகளில், இங்குள்ள சாத்தணஞ்சேரியில் மட்டும் 1,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கரும்பு பயிரிட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு சீட்டணஞ்சேரி கரும்பு மண்டலத்தில் மொத்தமாக 300 ஏக்கரில் மட்டும் விவசாயிகள் கரும்பு சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
கடந்த 2023 - 24ம் ஆண்டில், 1.64 லட்சம் டன் கரும்புகள், அரவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. ஆனால், 2024 - 25ம் ஆண்டில் 70 ஆயிரத்து 143 டன்னாக குறைந்தது. அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் பாதியளவு குறைந்தது.
கரும்புக்கு பதிலாக மாற்று பயிர் சாகுபடி, விவசாயத்திற்கு ஆட்கள் தட்டுப்பாடு, கட்டுப்படியாகாத விலை போன்றவற்றால், ஆண்டுதோறும் கரும்பு சாகுபடி குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில், காட்டுப்பன்றிகளின் தொல்லையும் அதிகரித்து கரும்பு பயிர் பாதிக்கப்படுகிறது.
மேலும், கரும்பு உற்பத்திக்கான தொகையை அரசு விடுவிக்க ஓராண்டு ஆகிறது. இதனால், விவசாயிகளுக்கு பெரியளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதால், கரும்பு உற்பத்தி செய்வதில், ஆர்வம் கட்டாமல் இருந்தனர்.
தவிர, அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் வாயிலாக நெல் கொள்முதலுக்கான தொகை உடனுக்குடன் வழங்கப்படுவதால், விவசாயிகள் நெல் பயிரிட ஆர்வம் காட்டினர்.
இந்நிலையில், புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள த.வெ.க., அரசு கரும்பு சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு 4,000 ரூபாயாக உயர்த்தி தருவதாக கூறியுள்ளது.
இதனால், மாவட்டங்களில் கரும்பு சாகுபடி மீண்டும் அதிகரிக்கும் என கருதியுள்ள மதுராந்தகம் ஆலை நிர்வாகத்தினர், 2026 - 27ம் ஆண்டுக்கான கரும்பு அரவை இலக்கை உயர்த்தி உள்ளது.
ஆலை நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:
கடந்த 2010ம் ஆண்டில் 8,684 ஏக்கரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த 2.25 லட்சம் டன் கரும்பு, அரவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த இரு ஆண்டுகளில் கரும்பு உற்பத்தி குறைந்து, அரவையும் இலக்கை எட்டவில்லை.
தற்போது, தமிழக அரசின் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை ஒரு டன்னுக்கு 709 ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது. இதனால் முன்பு வழங்கிய தொகையுடன் சேர்த்து டன் ஒன்றுக்கு 4,000 ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும்.
வல்லுநர் விதைக்கரும்பு நடவு, திசு வளர்ப்பு நாற்று நடவு உட்பட 10 வகையான இனங்களுக்கு மானியம் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால், மாவட்டத்தில் 2026 - 27ம் ஆண்டிற்கு, 12,000 ஏக்கருக்கு மேல் கரும்பு உற்பத்தி செய்ய, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; கரும்பு அரவை 75,000 டன்னாக இலக்கு வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதற்காக, அரவை இயந்திர பராமரிப்பு முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றன. டிச., நான்காவது வாரத்தை ஆலையில் அரவை பணி தொடங்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.