செங்கையில் 8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: மூன்று வாலிபர்கள் உட்பட 10 பேர் கைது
செங்கையில் 8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: மூன்று வாலிபர்கள் உட்பட 10 பேர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:06 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில், கஞ்சா விற்ற 10 பேரை கைது செய்து; 8.5 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 36 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு காவல் கண்காணிப்பு அலுவலக கட்டுப்பாட்டில் 20 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன. இதன் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கஞ்சா மற்றும் போதை பொருட்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக போலீசாருக்கு புகார்கள் வந்தன.
இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு மாவட்ட போலீசார் நேற்று ஒருங்கிணைந்த போதை பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர்.
அதன்படி, செங்கல்பட்டு ரயில் நிலையத்தில் போலீசார், நேற்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, சந்தேகிக்கும் வகையில் சுற்றித்திரிந்த ஒன்பது பேரை பிடித்து, அவர்களது உடைமைகளை சோதனை செய்ததில், ஏழு கிலோ கஞ்சா வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், ஒடிஷா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரசந்தா, 35, பிது பகவான், 55, மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆரிய சர்கார், 40, என்பதும் தெரியவந்தது.
இவர்கள், ரயில் மூலம் கஞ்சாவை கடத்தி வந்து, செங்கல்பட்டு அடுத்த அம்மணம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த சஞ்சய், 20, சத்யா, 27, ஆலப்பாக்கத்தை சேர்ந்த முகமது தஷ்லின், 20, முஸ்மாயில், 20, கன்னியப்பன், 30, சதிஷ், 26, ஆகியோரிடம் விற்பனை செய்துள்ளனர். கல்லுாரி மாணவர்களை குறிவைத்து கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து எட்டு பேரையும் கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அவர்களிடமிருந்து ஏழு கிலோ கஞ்சா மற்றும் இரண்டு பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதே போல, மதுராந்தகம் பகுதியில் கஞ்சா விற்ற தயாநிதி, 25, என்பவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து 1.5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், மாவட்டம் முழுதும் பல்வேறு பகுதிகளில், 36 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.