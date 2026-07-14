﻿ 897 கிலோ குட்கா பொருட்கள் அழிப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:57 AM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மா வ ட்ட காவல் நிலை யங்க ளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 897 கிலோ குட்கா புகையிலை பொருட்கள் பள்ளம் தோண்டி அழிக்கப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட கா வல்துறை கட்டுப்பாட்டில் செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர், மாமல்லபுரம், மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட 20 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன.
இந்த காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் மற்றும் குடோன்களில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்திருந்தனர்.
கடந்த 2025ம் ஆண்டு 104 வழக்குகளில் போலீசார் பறி முதல் செய்த குட்கா பொருட்களை அழிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இ தையடுத்து, ப ழவேலி கிராமத்தில் உள்ள காலி இடத்தில் 104 வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 897 கிலோ குட்கா பொருட்கள், செங்கல்பட்டு டி.எஸ்.பி., ராஜா தலைமையில் நேற் று பள்ளம் தோண்டி அழிக்கப்பட்ட ன.