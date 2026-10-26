/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மின்சாரம் பாய்ந்து 9 மாடுகள் பலி
ADDED : அக் 25, 2026 06:35 PM
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பவுஞ்சூர்: மாவடி கிராமத்தில் மின்கம்பத்தில் இருந்த மின் ஒயர் அறுந்து விழுந்ததில், மின்சாரம் பாய்ந்து ஒன்பது மாடுகள் பலியாகின.
பவுஞ்சூர் அருகே வடக்கு வாயலுார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மாவடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் பெருமாள், நித்யானந்தம், தாமோதரன், சோகம்மாள், செல்லப்பன். இவர்கள் இன்று (அக்.,25) காலை, தங்களுடை ய ஒன்பது மாடுகளை மேய்ச்சலுக்காக அழைத்து சென்றனர். அதே பகுதியை சேர்ந்த சேகர் என்பவரது விளைநிலத்தில் மாடுகள் மேய்ந்தன. அப்போது, மின்கம்பத்தில் இருந்து அறுந்து கிடந்த மின் ஒயரை மிதித்ததில், 9 மாடுகளும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தன. அணைக்கட்டு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், மாடுகளை இழந்த விவசாயிகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.