நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து ஆபத்தான இடங்களில் அதிகரிக்கும் பேனர் கலாசாரம்
நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து ஆபத்தான இடங்களில் அதிகரிக்கும் பேனர் கலாசாரம்
UPDATED : அக் 25, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:14 PM
மறைமலைநகர்: செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் நீர்நிலைகள், அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் விதிகளை மீறி சாலையோரங்களில் பேனர் வைக்கும் கலாசாரம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
தமிழகம் முழுதும் சட்ட விதிகளை பின்பற்றாமல் விதிகளை மீறி பேனர் வைக்க நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. ஆனால், நீதிமன்ற தடையை மீறி சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் பேனர் வைக்கும் கலாசாரம் பெருகி வருகிறது.
சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர், மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி, பொத்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரசியல் கட்சி, திருமண வாழ்த்து, கல்வி நிறுவனங்களின் பேனர்கள் அதிகரித்துள்ளன. அவை,
சாலையோரம் உள்ள கட்டடங்களின் மேல் தளங்களில் தனியார் நிறுவனங்களின் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில், முறையான சாரங்கள் அமைக்காமல் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதனால், கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. மேலும் மழைக்காலங்களில் பலத்த காற்று வீசும் போது பேனர் இரும்பு சாரத்துடன் முறிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்படுகிறது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் அனுமதி பெற்று பேனர் வைக்க வேண்டும் என நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தும் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் அதை பின்பற்றுவது இல்லை. செங்கல்பட்டு, சிங்கபெருமாள் கோவில், தைலாவரம் பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து தனி நபர்கள் பேனர்கள் வைத்து வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர். இதனை தடுக்க வேண்டிய அதிகாரிகள் அலட்சியத்துடன் செயல்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு, மாமண்டூர், மறைமலை நகர், சிங்கபெருமாள் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆபத்தான நிலையில் பேனர்கள் மற்றும் இரும்பு சாரங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
நீர்நிலைகளில் பேனர் வைப்பதன் மூலம் வரும் தனி நபர்கள் வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்.
பேனர் வைக்க தகுதியான இடங்கள் இருப்பின் அதனை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் தரை வாடகைக்கு விடும் பட்சத்தில் அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்க வழி உள்ளது. மாறாக இந்த ஆயிரக்கணக்கான வருவாய் தனி நபர்களுக்கு செல்கின்றன.எனவே அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.