பாக்கம் ஊராட்சியில் 12 ஆண்டுகளாக பூட்டியே கிடக்கும் வணிக வளாகம்
பாக்கம் ஊராட்சியில் 12 ஆண்டுகளாக பூட்டியே கிடக்கும் வணிக வளாகம்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:32 PM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் அருகே பாக்கம் ஊராட்சியில், 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட வணிக வளாகத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பாக்கம் ஊராட்சியில் 2,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
சென்னை-- – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள இப்பகுதியில் ஏராளமானோர் பல்வேறு தேவைகளுக்காக வந்து செல்கின்றனர்.
இதனால், பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட குளக்கரை அருகே, கனிம வளத்துறை சார்பில் 2014ம் ஆண்டு, எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஐந்து கடைகள் கொண்ட வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டது.
ஆனால், கட்டி முடித்து 12 ஆண்டுகளாகியும்
பயன்பாட்டிற்கு வராமல் பூட்டியே கிடப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
பாக்கம் ஊராட்சியின் வளர்ச்சிக்காகவும், வணிக வளத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள கடைகளுக்கு வாடகை அதிகம் என்பதால், ஏலம் எடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், இந்த வணிக வளாகம் திறக்கப்பட்டால், தனியார் கடைகளின் வியாபாரம் பாதிக்கும் என்பதால், அலுவலர்கள் கூட்டு சேர்ந்து திறக்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். இதனால், இந்த வணிக வளாகம்
பயன்பாடு இன்றி விரிசல் ஏற்பட்டு, சேதமடைந்து வீணாகி வருகிறது.
எனவே, வணிக வளாக கட்டடத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர, மதுராந்தகம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.