வாகனங்களை பராமரிக்க பெட்ரோல் பங்க் பணிமனை தேவை

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ADDED : நவ 10, 2026 10:16 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் மாநகராட்சியில் 70 வார்டுகள், ஐந்து மண்டலங்கள் உள்ளன. இங்கு குப்பை சேகரிக்கும் பணியில் 380 லோடு ஆட்டோக்கள், 25 டிராக்டர்கள் உள்ளிட்டவை இயக்கப்படுகின்றன. இதுதவிர, அதிகாரிகளுக்கான ஜீப், இன்னோவா உள்ளிட்ட வாகனங்களும் உள்ளன.
இந்த வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் நிரப்புதல், பழுது நீக்குதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக, மாதந்தோறும் பல லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. இருப்பினும், முறையாக பழுது நீக்கப் படாததால், சில மாதங்களிலேயே மீண்டும் வாகனங்கள் பழுதாகின்றன.
மேலும், பழுது நீக்காமல் பல்வேறு வாகனங்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், மக்கள் வரிப்பணம் வீணாகிறது.
எனவே, சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ளது போல், தாம்பரம் மாநகராட்சியிலும் வாகனங்களை பராமரிக்க தனியாக பெட்ரோல் பங்க் மற்றும் பணிமனை அமைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் மாதந்தோறும் பல லட்சம் ரூபாய் சேமிக்க முடியும்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.