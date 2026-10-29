/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் ஒரு சவரன் செயின் பறிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 03:17 PM
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அச்சிறுபாக்கம்:
அச்சிறுபாக்கம் அருகே நடந்து சென்ற பெண்ணிடம், ஒரு சவரன் தங்க செயினை பறித்து சென்ற, மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், அச்சிறுபாக்கம் அருகே இரும்புலி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நிவேதா, 26. இவர், அச்சிறுபாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நகைக்கடையில் வேலை செய்து வருகிறார்.
நேற்று (அக்.,27) பணி முடிந்து, இரும்புலி பகுதியில், இரவு 7:30 மணியளவில் வீட்டிற்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த, மர்ம நபர்கள்
நிவேதா அணிந்திருந்த ஒரு சவரன் தங்க செயினை பறித்து தப்பி சென்றனர்.
இதுகுறித்த புகாரின் படி, அச்சிறுபாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.