புதர் சூழ்ந்து வீணாகும் ஆக்சிஜன் செரிவூட்டு மையம்

UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில், கொரோனா காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட
ஆக்சிஜன் செரிவூட்டும் மையம் புதர் சூழ்ந்து பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது.
செங்கல்பட்டு நகராட்சியில் பழைய ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் அரசு மருத்துவமனை உள்ளது.
இங்கு செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களை
சேர்ந்த புறநோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தவிர, உள் நோயாளிகள் பிரிவில், 1,700க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இங்கு, கொரோனோ காலத்தில் போதியளவு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, மருத்துவமனை வளாகத்தில், 2022ம் ஆண்டு ஆக்சிஜன் செரிவூட்டும் மையம்
அமைக்கப்பட்டது.
தற்போது ஆக்சிஜன் தேவை சீராக உள்ளதால், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட
ஆக்சிஜன் செரிவூட்டும் மையம் பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது. மேலும், அந்த இடத்தை சுற்றி செடிகள் வளர்ந்து புதர் சூழ்ந்து, விஷ பூச்சிகளின் நடமாட்டமும் அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து செ டிகளை அகற்றி, ஆக்சிஜன் செரிவூட்டும் மையத்தை பராமரிக்க நடவடிக்க எடுக்க வே ண்டும் என, பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.