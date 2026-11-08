விபத்தில்லா தீபாவளி: விழிப்புணர்வு பேரணி

UPDATED : நவ 07, 2026 08:22 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:49 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூரில் விபத்தில்லா மற்றும் புகையில்லா தீபாவளி கொண்டாடும் வகையில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் சார்பில் தீபாவளியை விபத்தில்லா மற்றும் புகையில்லா தீபாவளியாக கொண்டாடும் வகையில் நேற்று (நவ.,6) விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது.
பள்ளியில் துவங்கிய பேரணி செங்கல்பட்டு சாலை, ஓ.எம்.ஆர்., சாலை ரவுண்டானா பகுதி வழியாக மீண்டும் பள்ளிக்கு வந்தது.
இதில், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், 50 க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று பாதுகாப்போம் பாதுகாப்போம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம், கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாடுவோம், மாசில்லா தீபாவளியை கொண்டாடுவோம் என,
கோஷம் எழுப்பி பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.