அரசு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை

UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
செய்யூர்: சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் அரசு மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, தனிநபர்கள் சாலை அமைக்கும் பணியை வருவாய் துறை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர்.
பவுஞ்சூர் அருகே சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் நான்கு கல்குவாரிகள் இயங்கி வருகின்றன. அதே இடத்தில் அரசு மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. இந்த நிலத்தை ஆக்கிரமித்த தனியார் கல்குவாரி உரிமையாளர்கள், லாரிகள் செல்வதற்காக சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அனுமதி இன்றி கிராவல் மண் கொட்டி சாலை அமைக்க முயற்சித்துள்ளனர். இதையறிந்த கிராம மக்கள் நேரில் சென்று தடுத்தனர்.
பின் மீண்டும் மாலை 3:00 மணிக்கு சாலை அமைக்கும் பணி நடந்தது. தகவலறிந்து வந்த வருவாய் துறையினர் சாலை அமைக்கும் பணியை தடுத்து நிறுத்தினர். பின், சட்டவிரோத செ யலில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, கல்குவாரி உரிமையாளர்களுக்கு அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.