90 சதவீதம் மானியத்தில் ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு விரைவு மின் இணைப்பு
90 சதவீதம் மானியத்தில் ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு விரைவு மின் இணைப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
செங்கல்பட்டு: வளமிகு வளமிகு வேளாண்மை உதவித் திட்டத்தின் கீழ், 90 சதவீதம் மானியத்தில் ஆதிதிராவிட
விவசாயிகளுக்கு விரைவு மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
வளமிகு வேளாண்மை உதவித் திட்டத்தின் கீழ், ஆதிதிராவிடர் விவசாயிகள் 1,000 பேருக்கு இலவச விரைவு மின் இணைப்பு வழங்க தமிழக அரசு சார்பில் 26.09 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, ஆதிதிராவிடர் விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்தி, வேளாண் உற்பத்தியைப் பெருக்கவும், விவசாய வருமானத்தை உயர்த்தவும் வழிவகை செய்யப்படுகிறது.
விவசாய உற்பத்திக்குத் தேவையான 2 எச்.பி., மின் மோட்டாருடன், மின் இணைப்பு பெறுவதற்கான செலவில் 90 சதவீதம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
அதன்படி, மின் இணைப்பு கட்டணமாக உள்ள 2.50 லட்சம் ரூபாயில், பயனாளி 25 ஆயிரம் ரூபாய்- செலுத்த வேண்டும். மீதி தொகை ‘தாட்கோ’ நிறுவனம் வாயிலாக மானியமாக வழங்கப்படும்.
மின்மோட்டாருக்கான குதிரை திறன் கூடுதலாக இருப்பினும் இதே நடைமுறை பின்பற்றப்படும்.
அதன்படி, 15 எச்.பி., மின் மோட்டாருக்கான மின் இணைப்பு கட்டணம் நான்கு லட்சம் ரூபாயில் பயனாளி ஒருவர், தன் பங்களிப்பாக 40 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். மீதி தொகை தாட்கோ வாயிலாக மானியமாக வழங்கப்படும்.
பயன் பெற விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் ஆதிதிராவிடர் இனத்தைச் சேர்ந்தவராகவும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் மூன்று லட்சம் ரூபாயாக இருக்க வேண்டும்.
விவசாய நிலம் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் சொந்தமாக இருப்பதோடு அதற்கான பட்டாவும் இருக்க வேண்டும்.
தவிர, அந்த நிலத்தில் கிணறு அல்லது ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் ஏற்கனவே தாட்கோ திட்டங்களின் கீழ் பயனடைந்தவராக இருக்கக் கூடாது.
பயனாளிகள் https://tahdco.com என்ற தாட்கோ இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பித்து இத்திட்டத்தில் பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.