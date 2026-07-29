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பிரசன் வித்யா மந்திர் பள்ளியில் 'குரு பூர்ணிமா'

பிரசன் வித்யா மந்திர் பள்ளியில் 'குரு பூர்ணிமா'

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:55 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:55 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமண்டூரில் உள்ள பிரசன் வித்யா மந்திர் பள்ளியில், 'குரு பூர்ணிமா' சமீபத்தில் நடந்தது.

இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சுவாமிஜி யஜ்ன புருஷானந்தா, மாணவ - மாணவியருக்கு 'குரு பூர்ணிமா' குறித்து எடுத்துரைத்தார். இதில், இடமிருந்து பள்ளி அறக்கட்டளை உறுப்பினர் ஹர்ஷா, பள்ளி முதல்வர் -லட்சுமி பிரபா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

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