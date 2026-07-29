/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/பிரசன் வித்யா மந்திர் பள்ளியில் 'குரு பூர்ணிமா'
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:55 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
அ நிறம் | அளவு
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமண்டூரில் உள்ள பிரசன் வித்யா மந்திர் பள்ளியில், 'குரு பூர்ணிமா' சமீபத்தில் நடந்தது.
இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சுவாமிஜி யஜ்ன புருஷானந்தா, மாணவ - மாணவியருக்கு 'குரு பூர்ணிமா' குறித்து எடுத்துரைத்தார். இதில், இடமிருந்து பள்ளி அறக்கட்டளை உறுப்பினர் ஹர்ஷா, பள்ளி முதல்வர் -லட்சுமி பிரபா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.