அடையாறு இணைப்பு கால்வாய் துார் வாரும் பணி தொடக்கம்
அடையாறு இணைப்பு கால்வாய் துார் வாரும் பணி தொடக்கம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
முடிச்சூர்: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியாக, முடிச்சூரில் வெளிவட்ட சாலையை ஒட்டி செல்லும், அடையாறு ஆற்றின் இணைப்பு கால்வாயை, துார் வாரும் பணி நேற்று தொடங்கியது.
தாம்பரத்தை அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியில், ஒவ்வொரு மழைக்காலத்திலும் வெள்ளம் சூழ்ந்து, வீடுகளில் இருந்து மக்கள் வெளியே வர முடியாத சூழல் ஏற்படும்.
கடந்த 2015ம் ஆண்டில் பெய்த அதிகன மழைக்கு, கடும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டது. வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, வெளிவட்ட சாலை – முடிச்சூர் சாலை சந்திப்பில் இருந்து அடையாறு ஆறு வரை, 1 கி.மீ., துாரத்திற்கு இணைப்பு கால்வாய் அமைக்கப்பட்டது.
இதனால், மழைக்காலத்தில், பல்லவன் நகர் மற்றும் அதை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தேங்கும் வெள்ளம், இந்த இணைப்பு கால்வாய் வழியாக அடையாறு ஆற்றுக்கு செல்லும். இதனால், இப்பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு குறைந்தது.
அதன்பின், இணைப்பு கால்வாய் முறையாக துார் வாரப்படவில்லை. வெளிவட்ட சாலையை ஒட்டிச் செல்லும் இந்தக் கால்வாயில், பொதுமக்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட குப்பை கழிவுகளை கொட்டி வந்தனர். மேலும், ஆகாயத்தாமரை வளர்ந்து ஆங்காங்கே அடைப்பு ஏற்பட்டு, நீரோட்டம் பாதிக்கப்பட்டது.
பெரும் மழையின்போது, சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் நிலவியது.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக, இணைப்பு கால்வாயை துார் வாரும் பணி நேற்று தொடங்கியது. இரண்டு, ‘பொக்லைன்’ இயந்திரங்கள் மூலம் கால்வாய் துார் வாரப்பட்டு, கரை பலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது.
இப்பணிகள் முடியும் பட்சத்தில், மழைநீர் சீராக வெளியேறி, முடிச்சூர் மற்றும் அதைச்சுற்றியுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவது பெருமளவு தவிர்க்கப்படும்.