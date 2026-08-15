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கல்பாக்கம் தொழில்நுட்ப உரிமம் வழங்க தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம்

கல்பாக்கம் தொழில்நுட்ப உரிமம் வழங்க தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:31 PM

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மாமல்லபுரம்: இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின், அடல் இன்குபேஷன் மையம், தொழில்நுட்பங்கள் பரிமாற்றம் உள்ளிட்டவற்றுக்காக தமிழக அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது. கல்பாக்கத்தில், அணுசக்தி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வரும் இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் ஒரு பிரிவாக, அடல் இன்குபேஷன் சென்டர் எனப்படும் ‘ஏஐசி ஐ.ஜி.சி.ஏ.ஆர்., பாஸ்ட் பவுன்டேஷன்’ இயங்கி வருகிறது.

அணுசக்தி மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ள, பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை, இம்மையம் பிற தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்த ஆதரவளிக்கிறது.

இங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்பங்களை, வர்த்தக நோக்கில், பிற நிறுவனங்களுக்கு பகிர்கிறது. இந்நிலையில், தமிழக அரசு சார்பில், சென்னையில் நேற்று முன்தினம் நடந்த, வெற்றி தமிழகம் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில், ‘ஏஐசி பாஸ்ட் பவுன்டேஷன்’ பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, தமிழக அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டனர்.

கல்பாக்கத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப முறைகளை, தமிழகத்திற்குள் வர்த்தக முறையில் பகிரவும், மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு உரிமம் வழங்கி, தொழில்நுட்பங்களை பயிற்றுவிக்கவும், தமிழக முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளதாக, கல்பாக்கம் மைய நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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