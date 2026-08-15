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விவசாய கடன் விவகாரம் அ.தி.மு.க.,வினர் ஆர்ப்பாட்டம்
விவசாய கடன் விவகாரம் அ.தி.மு.க.,வினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
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திருக்கழுக்குன்றம்: விவசாய கடனை ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அ.தி.மு.க.,வினர் நேற்று திருக்கழுக்குன்றத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில், திருக்கழுக்குன்றம் பேருந்து நிலைய பகுதியில், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வளர்மதி, சின்னையா உள்ளிட்டோர், தமிழக அரசு விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களை ரத்து செய்யாதது, கர்நாடக அரசு மேகதாது அணையை கட்ட முயல்வது, த.வெ.க., அரசின் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை கண்டித்தும் பேசினர். கிழக்கு மாவட்ட செயலர் ஆறுமுகம், மேற்கு மாவட்ட செயலர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.