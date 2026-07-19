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﻿ வெயிலில் கருகும் நெற்பயிர் வேளாண் துறையினர் ஆய்வு

﻿ வெயிலில் கருகும் நெற்பயிர் வேளாண் துறையினர் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:10 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:10 AM

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மாமல்லபுரம்: வெப்பத்தில் இருந்து நெற்பயிரை பாதுகாக்க, மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் மட்டும் நீர் பாய்ச்ச வேண்டும் என விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறையினர் அறிவுறுத்தினர்.

திருக்கழுக்குன்றம் வட்டாரத்தில் கடும் வெப்பம் காரணமாக, நீர்நிலைகள் வறண்டுள்ளன. இதனால் நெற்பயிர் கருகி விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த பாதிப்பு குறித்து, மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் செல்வபாண்டியன், துணை இயக்குநர் சரவணன், திருக்கழுக்குன்றம் உதவி இயக்குநர் ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர், உதயம்பாக்கம், ஒத்திவாக்கம், பொன்விளைந்தகளத்துார், பொன்பதிர்கூடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்தனர்.

விவசாயிகளிடம் அவர்கள் கூறியதாவது:

'எல் நினோ' எனும் வெப்ப அலை காரணமாக, அனல் காற்றும் வீசுகிறது. நடவு செய்த பயிர், இளம் பயிர் ஆகியவற்றுக்கு, பகலில் தண்ணீர் பாய்ச்சினால், பயிர் கருகிவிடும். எனவே, மாலை, இரவு நேரங்களில் மட்டும் நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

பகல் நேரத்தில் தண்ணீரின்றி, ஈரப்பதமும் காற்றோட்டமும் அவசியம். பயிர் வாடாமல் இருக்க, ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில், 30 கிராம் கயோலின் அல்லது 10 கிராம் பொட்டாசியம் கலந்து, இலை வழியாக தெளிக்க வேண்டும்.

நுண்ணுயிர் உரம் இடவேண்டும். நெற்பயிர் பூக்கும் 15 நாட்களுக்கு முன், ஒரு ஏக்கருக்கு, 200 கிராம் மோனோ அம்மோனியம் பாஸ்பேட், 100 கிராம் பொட்டாசியம் குளோரைடு கலவையை தெளிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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