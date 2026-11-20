மது போதையில் மயங்கிய அரசு பள்ளி மாணவி போலீசார் விசாரணை
மது போதையில் மயங்கிய அரசு பள்ளி மாணவி போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அரசு பள்ளி மாணவிக்கு மது வாங்கி கொடுத்த நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அனுமந்தபுரம் சாலையில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. இங்கு 600க்கும் மேற்பட்ட மாணவ -– மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் பயிலும் பிளஸ் – 1 மாணவி, நேற்று (நவ.,19) மதியம் கழிப்பறை அருகே தடுமாறி கீழே விழுந்தார்.
சக மாணவியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீட்ட நிலையில், மாணவி மது போதையில் இருந்தது தெரியவந்தது.
அப்போது, மாணவி மது போதையில் ஆசிரியர்களை தரக்குறைவாக பேசி, ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதையடுத்து, ஆசிரியர்கள் மாணவியரின் பெற்றோரை அழைத்து நடந்தை கூறி வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதை தொடர்ந்து, மாணவிக்கு மது வாங்கி கொடுத்த நபர் யார் என்பது குறித்து சிங்கபெருமாள் கோவில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
சிங்கபெருமாள் கோவில் அரசு பள்ளியில் கடந்தண்டு, வகுப்பறையில் இருந்த மின் விசிறிகள் உடைக்கப்பட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன், வெளிநபர்கள் பள்ளிக்குள் நுழைந்து மாணவர்களை தாக்கி விட்டு தப்பிச் சென்றனர். இது போன்ற சம்பவங்களை தடுக்க அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே போல மாணவிக்கு மது வாங்கி கொடுத்த நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்